Mit Eisenstangen und einer Hantelscheibe : Gruppe aus 20 Personen attackiert Corona-Streife in Frankfurt

Gruppe aus 20 Personen attackiert Corona-Streife in Frankfurt

Polizisten kontrollieren in Frankfurt einen Freizeit- und Sportanlage (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Frankfurt In Frankfurt wurde die Polizei bei einer Corona-Kontrolle von mehreren Personen attackiert. Dabei mussten sich die Beamten unter anderem einer Hantelscheibe erwehren. Die Angreifer konnten zunächst flüchten.

Bei einer Kontrolle zur Einhaltung der Corona-Kontaktregeln in Frankfurt sind Polizisten attackiert worden. Mehrere Verdächtige seien vorübergehend festgenommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Den Beamten waren demnach am Freitagabend Personengruppen aufgefallen, die die Regelungen offenbar missachteten. Als das Team einer ersten Streife aus seinem Wagen stieg, prallte laut Polizei ein großer Stein gegen das Seitenfenster, das dadurch zu Bruch ging. Mehrere Personen liefen danach weg und konnten von den Beamten nicht mehr eingeholt werden.