Ausbruch nach Gottesdienst : Inzwischen 200 Corona-Infizierte in Frankfurter Baptistengemeinde

Frankfurt/Main Nach dem Ausbruch des Coronavirus im Zuge eines Gottesdienstes einer Frankfurter Baptistengemeinde sind inzwischen 200 Personen im Umfeld der Gemeinde positiv getestet worden. Damit hat sich die Zahl der Infektionen innerhalb weniger Tage fast verdoppelt.

Neun an Covid-19 Erkrankte würden in Krankenhäusern behandelt, eine Person auf der Intensivstation, teilte das Gesundheitsamt Frankfurt am Main am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. 57 infizierte Personen lebten in Frankfurt, die übrigen in sieben umliegenden Landkreisen.