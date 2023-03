Fotos Erinnern Sie sich noch? Diese Corona-Regeln gab es in NRW

„Verweilverbot“ Ende Februar und Anfang März 2021 führten mehrere Städte in NRW sogenannte Verweilverbote ein, so auch in der Düsseldorfer Altstadt und am Rheinufer (Foto). Hier war es nicht erlaubt, sich hinzusetzten oder gar länger stehenzubleiben. Zudem musste ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.