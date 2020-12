Corona trifft die Reisebranche : Fast 30 Millionen Passagiere weniger an NRW-Flughäfen

Gähnende Leere an den Flughäfen in NRW. Das Passagieraufkommen ist 2020 deutlich zurüclgegangen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die durch die Verbreitung des Coronavirus notwenig gewordenen Reise- und Hygienebestimmungen treffen die Reise- und Flugbranche hart. 2020 sind an den Flughäfen in NRW nur etwa 11,1 Millionen Passagiere gezählt worden – das entspricht etwa einem Viertel des „normalen“ Niveaus.

An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen ist im Corona-Jahr 2020 nur ein gutes Viertel der Passagiere des Vorjahres gezählt worden. Nach Angaben des Flughafenverbands ADV sind von Jahresbeginn bis Ende November 11,1 Millionen Passagiere an den sechs NRW-Airports abgeflogen oder gelandet. Das sind etwa 29,6 Millionen Fluggäste weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Am stärksten ist der Rückgang beim Flughafen Paderborn/Lippstadt, hier beträgt das Minus bei den Passagierzahlen gut 86 Prozent. An den beiden größten NRW-Airports Düsseldorf und Köln/Bonn sanken die Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 73 beziehungsweise 74 Prozent. In Münster/Osnabrück und in Weeze war der Rückgang ähnlich hoch. Etwas besser war die Entwicklung am Flughafen Dortmund, der gut die Hälfte des Passagieraufkommens des Vorjahreszeitraums einbüßte.