Flughafen Lübeck : Polizei löst unzulässige Impfaktion auf

Eine Impfung (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Lübeck Die Polizei hat am Samstag am Flughafen Lübeck eine unzulässige Impfaktion beendet. Es besteht der Verdacht, dass nicht zugelassener Impfstoff verabreicht wurde. Das Gebäude gehört Winfried Stöcker, der einen eigenen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt haben will.

Das teilte die Polizeidirektion Lübeck am Abend mit. 50 Personen seien wahrscheinlich damit geimpft worden, bevor die Aktion von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst gestoppt worden sei.

Bei Eintreffen der Beamten gegen 15 Uhr seien 80 Personen vor dem Flughafengebäude festgestellt worden, weitere Menschen seien zugeströmt. Etwa 150 Impfwillige hätten sich in der Abfertigungshalle aufgehalten. Geimpft wurde den Angaben zufolge in einem zu diesem Zweck hergerichteten Büroraum. Flugverkehr gab es nicht.

Die Beamten stellten Impfproben, genutzte Spritzen sowie Impflisten sicher und nahmen von den anwesenden Personen die Personalien auf. Sollte sich der Verdacht erhärten, dass unzugelassener Impfstoff verbreicht wurde, würde das eine Straftat nach dem Arzneimittelgesetz darstellen.

Weitere Detailangaben würden zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht, hieß es weiter. Diese würden in der kommenden Woche nach Absprachen der beteiligten Ämter und Behörden folgen.

Der Flughafen gehört dem Unternehmer und promovierten Mediziner Winfried Stöcker, der einen eigenen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt hat. Im April 2020 hatte sein Büro bestätigt, dass er diesen im Selbstversuch erforscht.

