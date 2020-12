Letzte Landung am Sonntag : Sechs Infizierte aus Großbritannien in Dortmund-Flieger

Dortmund Eine Maschine, 100 Reisende, sechs Infizierte - das ist die Bilanz des bislang letzten Flugs aus Großbritannien, der am Sonntag in Dortmund gelandet ist. Ob die Infizierten sich mit der mutierten Version des Virus angesteckt haben, ist noch nicht bekannt.

Von den mehr als 100 bislang letzten Flugreisenden aus Großbritannien zum Flughafen Dortmund am Sonntag sind sechs positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben einer Sprecherin der Stadt Dortmund von Dienstag handele es sich nicht um Einwohner der Stadt, so dass die entsprechenden Gesundheitsbehörden im In- und Ausland über die Infektionen informiert wurden. Ein Testergebnis stand am Dienstag noch aus. Alle Reisenden seien weiterhin in häuslicher Quarantäne. Auch diejenigen mit negativen Testergebnissen müssen zunächst isoliert bleiben, sagte die Sprecherin.