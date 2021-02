Corona-Virus : Flucht-Mutation taucht in britischer Variante auf

Die britische Variante des Coronavirus zeigt eine neue Auffälligkeit. In ihrem Erbgut fanden Forscher erstmals einen Bestandteil der Linie aus Südafrika. Diese zeigte in Tests, dass sie der Immunantwort ein Stück weit entgehen kann.

Eine neue Entdeckung im Erbgut der britischen Sars-CoV-2-Mutation B.1.1.7 lässt die Fachwelt aufhorchen. Wissenschaftler haben dort eine Veränderung aufgespürt, die bisher nur in der südafrikanischen Mutation gefunden wurde. Das berichtet die britische Gesundheitsbehörde Public Health. Es handelt sich um die Mutation mit dem sperrigen Kürzel E484K. Zwar haben die Wissenschaftler sie bisher nur in einer sehr geringen Anzahl von Proben gefunden – lediglich in elf von 200.000, berichtet der Sender Sky News. Trotzdem ist dies für die Forscher ein bedeutsamer Hinweis, denn: „Dies deutet darauf hin, dass die britische Variante nun selbstständig die E484K-Änderung entwickelt“, sagte Jonathan Stoye vom Francis Crick Institute.

Warum bereitet die Entdeckung den Experten Sorge? Die Mutation E484K war bislang typisch für die Südafrika-Mutante B1351. Sie verstärkt – ähnlich wie die britische Variante – die Bindungseigenschaften des Spike-Proteins an den Rezeptor der Zielzellen und führt so zu einer erhöhten Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr. Aber Forscher attestieren ihr eine weitere unschöne Eigenschaft: E484K gilt als sogenannte Flucht-Mutation. Es gibt Hinweise aus Labortests, dass Viren mit dieser Mutation den Antikörpern der Immunabwehr entkommen können. Antikörper aus dem Blut genesener Covid-19-Patienten konnten in britischen Labortests das Virus nicht oder nur unzureichend neutralisieren. Offenbar binden Antikörper schlechter an das Spike-Protein mit der Mutation E484K.