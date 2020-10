Wegen Corona : Flixbus und Flixtrain stellen Betrieb vorübergehend ein

Ein Flixbus steht im Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin (Archivfoto). Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin/München Aufgrund der neuen Corona-Beschlüsse stellt der Fernbus-Anbieter Flixbus seinen Betrieb vorrübergehend ein. Auch Flixtrains sollen dann noch mehr fahren. Zu den Feiertagen wolle das Unternehmen wieder Fahrten anboeten, wenn es sie Situation erlaube.

Flixbus stellt seinen Betrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab 3. November vorübergehend ein. Auch das Fernbahn-Unternehmen Flixtrain wird von Dienstag an vorläufig nicht mehr fahren, wie das Unternehmen Flixmobility am Freitag mitteilte.