Vor allem rumänische Arbeiter betroffen : Über 600 Corona-Infizierte in der Fleischindustrie

Hamburg Deutschlandweit sind hunderte Mitarbeiter in Schlachtbetrieben mit dem Coronavirus infiziert, darunter vor allem rumänische Arbeiter. Sie leben einem Bericht zufolge oft in prekären Gemeinschaftsunterkünften.

In deutschen Schlachtbetrieben sind nach „Spiegel“-Informationen bislang mehr als 600 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Meist hätten sich rumänische Werkvertragsarbeiter angesteckt, die oft in Gemeinschaftsunterkünften lebten, berichtete das Magazin am Freitag unter Berufung auf Behördeninformationen. Demnach wurden beim baden-württembergischen Produzenten Müller Fleisch in den vergangenen Wochen etwa 300 Infizierte registriert, beim Unternehmen Westfleisch in Nordrhein-Westfalen mehr als 200.