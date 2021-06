Sport in der Pandemie : Diese Regeln gelten in NRW für die Öffnung von Fitnessstudios

Diese Regeln gelten in NRW für die Öffnung von Fitnessstudios

Sport in der Pandemie

Ab der Inzidenzstufe 2 ist Sport auch in Fitnessstudios wieder erlaubt. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Düsseldorf Mit den sinkenden Infektionszahlen darf in fast allen Fitnessstudios im Land NRW wieder trainiert werden. Je nach erreichter Inzidenzstufe sind unterschiedliche Aktivitäten wieder erlaubt. Ein Überblick.

Monatelang konnte in den Fitnessstudios in NRW nicht trainiert werden. Jetzt dürfen sie in fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten (außer Hagen und Bonn, Stand 10.6.) wieder öffnen. Für die Öffnungen sieht die aktuelle NRW-Corona-Schutzverordnung einen Stufenplan vor, der sich nach den jeweiligen Inzidenzwerten richtet.