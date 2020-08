Fehler bei Corona-Tests in Bayern : Söder räumt „schlimme Panne“ ein

Markus Söder nach einer Kabinettssitzung Anfang der Woche. Foto: dpa/Nicolas Armer

Berlin Der bayerische Ministerpräsident steht in der Kritik, weil Testergebnisse bei der Gesundheitsbehörde liegenblieben. Ministerin Huml hat deshalb ihren Rücktritt angeboten. Der Fehler kostet Söder eine weitere Möglichkeit, sich politisch zu profilieren.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich am Donnerstag öffentlich für das Chaos um die Testergebnisse von Urlaubsrückkehrern entschuldigt. Der CSU-Chef, der bislang in der Corona-Zeit als großer Krisenmanager auftrat, musste eine „schlimme Panne“ – „ärgerlich“ und „bedauerlich“ – einräumen. Seine verantwortliche Gesundheitsministerin Melanie Huml beließ er im Amt und versprach, die Probleme zu lösen.

Zugleich verteidigte Söder das Vorgehen der Bayern, nicht nur an Flughäfen, sondern auch auf Autobahnraststätten und an Bahnhöfen freiwillige und kostenlose Tests für Urlaubsrückkehrer aus ganz Deutschland anzubieten. „Die Strategie ist richtig. Das bestätigt die Tatsache, dass wir viele finden - auch aus Nicht-Risikogebieten“, sagte er.

Von 44.000 Tests waren mindestens 908 positiv ausgefallen. Das Problem: Die Infizierten erhielten darüber keine Nachricht. Erst am Donnerstagmorgen ab 7 Uhr begann die bayerische Gesundheitsbehörde, die Betroffenen zu informieren. Die Tests sind inzwischen teilweise zwei Wochen alt. Seit dem 31. Juli können sich die Rückkehrer testen lassen.

Söder war seit März der Treiber in der Corona-Krise für scharfe Schutzmaßnahmen und eine hohe Dichte an Tests. Mit seinen Auftritten an der Seite der Kanzlerin in Berlin und in München, wo er jeweils mit markigen Worten seine Strategie gegen das Virus vortrug, kletterten auch seine bundesweiten Popularitätswerte. Er stieg im Politikerranking so weit auf, dass er als möglicher Kanzlerkandidat der Union gehandelt wurde. Er selbst sagte zu dieser Frage weder klar Ja noch Nein, sondern verwies darauf, dass sein Platz in Bayern sei.

Das musste er insbesondere am Donnerstag unter Beweis stellen. Am Vorabend hatte er eine eigentlich geplante Wattwanderung mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) abgesagt. Ohne das Chaos um die Tests hätten die Bilder des Bayern an der Küste sicherlich die Kanzlerkandidaten-Frage noch einmal angeheizt.