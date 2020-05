Umfrage der Förderbank KfW : Kommunen rechnen mit finanzieller Belastung wegen Corona

Frankfurt/Main Viele deutsche Städte und Gemeinden erwarten wegen der Folgen der Corona-Krise auf absehbare Zeit eine deutliche Verschlechterung ihrer Haushaltslage. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichen Befragung der staatlichen Förderbank KfW unter 200 Kommunen hervor.

Auf der anderen Seite rechneten 50 Prozent der befragten Gemeinden für 2020 und die Folgejahre mit steigenden Ausgaben, etwa durch höhere Sozial- und Personalausgaben. In vielen Kommunen dürfte die Verschuldung steigen, resümierte die KfW. In 63 Prozent der befragten Städte und Gemeinden stünden nach eigenen Angaben zudem auch "Konsolidierungsmaßnahmen" an. Jede dritte Kommune rechne damit, weniger investieren zu können - etwa in die Infrastruktur.