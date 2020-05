„Kein Verständnis“ : FDP-Chef Lindner kritisiert Kemmerich für Teilnahme an Corona-Regeln-Protest

Erfurt/Berlin Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich der Kritik an Parteikollege Thomas Kemmerich angeschlossen. Zuvor hatten zahlreiche Parteikollegen den ehemaligen thüringischen Ministerpräsidenten kritisiert.

„Die Aktion von @KemmerichThL schwächt unsere Argumente. Ich habe dafür kein Verständnis“, schrieb Lindner am Sonntag auf Twitter. Der ehemalige Thüringer Ministerpräsident Kemmerich war zuvor bereits dafür angegangen worden, dass er am Samstag an einem Protest gegen die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Gera teilgenommen hatte.