Anspruch, Antrag, Steuern... : Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Kinderkrankentagen

Düsseldorf/Berlin Um Eltern den Lockdown zu erleichtern, gibt der Bundestag grünes Licht für die Verdoppelung der Kinderkrankentage. NRW übernimmt die Regelung für seine Beamten. Selbstständige gehen leer aus, für sie gibt es eine magerere Alternative.

Der lange Lockdown stellt Eltern und Kinder vor besondere Herausforderungen. Seit Mitte Dezember sind Schulen wie Kitas bundesweit geschlossen und bieten allenfalls Notbetreuungen an. Angesichts der Infektionslage dürfte sich der Lockdown im Februar wohl fortsetzen, auch wenn NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer anderes in Aussicht gestellt hat. Um Eltern zu entlasten, hat der Bundestag nun mit breiter Mehrheit die Verdoppelung der Kinderkrankentage beschlossen.

Was sind Kinderkrankentage? Die gesetzlichen Krankenversicherungen zahlen Eltern, die wegen der Krankheit eines Kindes unter zwölf Jahren nicht arbeiten können, einen Ausgleich von 90 Prozent des Nettoverdienstes. In diesem Jahr soll es das Geld auch geben, wenn Eltern wegen Schul- und Kitaschließung nicht wie gewohnt arbeiten können. Die Bundesregierung wolle es Eltern ermöglichen, „sich unkompliziert und ohne finanzielle Verluste um ihre Kinder zu Hause zu kümmern", erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn .

Wie viele Tage gibt es? Die Zahl der Kinderkrankentage wird in diesem Jahr pro Elternteil von zehn auf 20 Tage pro Kind verdoppelt. Alleinerziehende erhalten entsprechend 40 Kinderkrankentage pro Kind. Das Gesundheitsministerium rechnet vor: „Elternpaare oder Alleinerziehende mit zwei Kindern haben Anspruch auf maximal 80 Kinderkrankentage. Bei weiteren Kindern erhöht sich der Anspruch noch einmal um zehn Tage auf dann maximal 90 Tage – egal, wie viele Kinder in der Familie leben.“ Bei Kindern mit Behinderung wird das Geld auch gezahlt, wenn sie älter als zwölf Jahre sind. Die Regelung tritt rückwirkend zum 5. Januar in Kraft.