Warnhinweise bei gefährlichen Inhalten : Twitter will verstärkt gegen Falschinformationen über Corona vorgehen

Berlin/San Francisco/Menlo Park Der Kurznachrichtendienst Twitter kennzeichnet nach eigenen Angaben ab sofort Falschinformationen zur Corona-Pandemie mit Warnhinweisen. Sie sollen weiterführende Zusammenhänge liefern.

Zur Kennzeichnung seien neue Labels und Warnmeldungen eingeführt worden, teilten die Twitter-Manager Yoel Roth and Nick Pickles im Blog des Unternehmens mit. Die neuen Warnhinweise lieferten weiterführende Zusammenhänge und Informationen zu Tweets mit umstrittenem oder irreführendem Inhalt zu Covid-19. Ziel sei es, in der öffentlichen Diskussion Nutzern den Zugang zu glaubwürdigen Informationen auf Twitter zu erleichtern und die Verbreitung potenziell gefährlicher und irreführender Inhalte zu begrenzen.

Die neu verlinkten Warnungen sollen zu einer von Twitter kuratierten Seite oder zu einer externen Quelle führen, die weitere Informationen über in einem Tweet aufgestellte Behauptungen enthalten, wie Roth und Pickles am Montag erklärten. Abhängig vom Schadensrisiko und der Art der irreführenden Information könne den Tweets auch eine Warnung vorgeschaltet werden, die der Nutzer vor dem Lesen der Kurznachricht sieht. Bei der Identifikation der Inhalte greife Twitter auf interne Systeme zurück und arbeite zudem mit verlässlichen Partnern zusammen, hieß es.

Auch Facebook hat sein Vorgehen gegen Falschinformationen in der Corona-Krise verschärft. Allein im April hat das soziale Netzwerk 50 Millionen Beiträge mit falschen oder zweifelhaften Beiträgen über das Coronavirus mit Warnhinweisen versehen. Die Maßnahme zeige Erfolg, betonte das Online-Netzwerk am Dienstag: In 95 Prozent der Fälle klickten die Nutzer den Link nicht an, wenn sie die Warnung sähen. Die Basis für die Hinweise hätten 7500 Artikel von Faktencheckern geliefert, hieß es weiter. Zudem seien 2,5 Millionen Beiträge entfernt worden, in denen es um den Verkauf von Masken, Desinfektionsmitteln oder Covid-19-Tests gegangen sei.