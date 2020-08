Corona-Maßnahme am Montag : Fahrgastverband fordert „Augenmaß“ bei Großkontrolle zu Maskenpflicht

Düsseldorf Nach Beobachtung des Fahrgastverbands „Pro Bahn“ gebe es mehr Verstöße an Haltestellen oder beim Betreten und Verlassen der Bahnhöfe als in den Bahnen selbst.

Der Fahrgastverband „Pro Bahn“ hat die angekündigte Großkontrolle gegen Maskenverweigerer in Regional- und S-Bahnen begrüßt und gleichzeitig „Augenmaß“ gefordert. Man solle sich vor allem auf große Gruppen beim Ein- und Aussteigen oder an Engstellen an Bahnhöfen fokussieren, so ein Sprecher des Verbands am Donnerstag: „Es sollte nicht darum gehen, eine ältere Dame zu kontrollieren, die alleine an der Haltestelle sitzt.“