Unkorrekte Angaben zur Corona-Pandemie : Facebook löscht Video von Trump wegen Falschinformationen

New York In dem Beitrag behauptet der US-Präsident, Kinder seien „praktisch immun“ gegen das Coronavirus. Die Online-Plattformhat den Eintrag von Donald Trump gelöscht. Die Reaktion von Twitter ging noch weiter.

Der Post beinhaltete einen Link zu einem Video des Senders Fox News, in dem Trump sagte, Kinder seien „praktisch immun“ gegen das Virus. Mehrere Studien legen nahe, beweisen aber nicht, dass Kinder eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, sich mit dem Virus zu infizieren, und auch häufiger nur milde Symptome zeigen. Das ist jedoch nicht das gleiche wie Immunität.

In der vergangenen Woche löschten Facebook und Twitter ein vom Präsidenten geteiltes Video, in dem Ärzte für den Einsatz des Malaria-Mittels Hydroxychloroquin gegen das Coronavirus warben. Viele Forscher ziehen den Nutzen von Hydroxychloroquin im Kampf gegen die Pandemie stark in Zweifel.