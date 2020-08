Flugreisen in der Pandemie : Eurowings führt freien Mittelplatz ein – gegen Bezahlung

Köln/Frankfurt Mehr Abstand zwischen Passagieren in Flugzeugen soll es bringen, wenn der Mittelplatz in Dreierreihen leer bleibt. Eurowings hatte diese Idee zunächst als überflüssig und zu teuer abgelehnt. Jetzt gibt es eine Kursänderung.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings bietet in der Corona-Krise nun doch einen freien Mittelplatz gegen Bezahlung an. Ab 18 Euro pro Strecke können Passagiere dafür sorgen, dass in den typischen Dreier-Reihen der Mittelplatz neben ihnen während des gesamten Fluges frei bleibt. Man werde den Service ab September auf allen Strecken online buchbar machen, kündigte Eurowings-Chef Jens Bischof am Dienstag an. Bislang müssen sich die Kunden noch an das Service-Center wenden. Rund 5000 Gäste hätten die Möglichkeit bereits genutzt.