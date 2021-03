Wegen Impfstoffstreit : EU verteidigt Astrazeneca-Lieferstopp nach Australien

Italien stoppt die Lieferungen von Astrazeneca-Impfstoff an Australien. Foto: dpa/Gareth Fuller

Brüssel Nach Italiens Exportstopp an Australien reagiert die Politik in Canberra etwas irritiert. Der Finanzminister betont, wie gut das Land trotzdem dastehe - gerade im Vergleich zum europäischen Impfdebakel.

Die Europäische Union hat Italiens Schritt verteidigt, eine große Astrazeneca-Impfstofflieferung nicht an Australien zu überstellen. Die Entscheidung solle nicht gegen Australien zielen, sondern sicherstellen, dass der Hersteller seine den EU-Ländern zugesagten Dosen liefere. EU-Kommissionssprecher Eric Mamer sagte am Freitag: „Fakt ist, dass die Europäische Union ein großer Exporteur von Impfdosen ist.“

Hintergrund ist der Streit zwischen EU und Astrazeneca , weil der Hersteller viel weniger Dosen geliefert hat als versprochen. Von der ursprünglichen Bestellung von 80 Millionen Dosen im ersten Quartal des Jahres, hat der Konzern Probleme, die Hälfte zu liefern. Auf Antrag Italiens wurde am Donnerstag denn die Ausfuhr von 250.000 Dosen gestoppt. Erstmals wurde damit vom System der Exportkontrolle Gebrauch gemacht, das die EU Ende Januar eingeführt hat, um Pharmakonzerne zur Einhaltung von Lieferpflichten zu zwingen.

Australien nannte die EU-Entscheidung enttäuschend und frustrierend. Die Welt bewege sich derzeit auf unbekanntem Territorium, da sei es nicht überraschend, dass einige Länder die Spielregeln aushebeln würden, sagte Finanzminister Simon Birmingham am Freitag Sky News Australia. Die Aktion sei eine Erinnerung daran, wie viel Verzweiflung es in anderen Teilen der Welt gebe, „verglichen mit der sehr guten Position, die wir selbst hier in Australien haben“.