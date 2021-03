Für Corona-Hotspots : EU sichert sich zusätzliche vier Millionen Impfdosen von Biontech

Frankfurt Noch bis Monatsende sollen die zusätzlichen Impfdosen von Biontech/Pfizer an Mitgliedstaaten der EU geliefert werden. Rund 740.000 Dosen könnten nach Deutschland gehen. Eingesetzt werden sollen sie zur Bekämpfung von Hotspots.

Die Hersteller Biontech und Pfizer wollen in den nächsten beiden Wochen vier Millionen Dosen Corona-Impfstoff zusätzlich an die Europäische Union liefern. Man habe das Zusatzpaket ausgehandelt, damit die EU-Staaten gezielt in Corona-Hotspots impfen und die Ausbreitung der gefürchteten Virusvarianten bremsen könnten, erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel.