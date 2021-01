EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen : „Impfstoff-Hersteller müssen liefern“

Klaus Schwab (l), Gründer und Vorstandsvorsitzender des Weltwirtschaftsforums (WEF), hört Ursula von der Leyen (CDU), Präsidentin der Europäischen Kommission, zu während einer Videokonferenz bei der Davos Agenda in Cologny. Foto: dpa/Salvatore Di Nolfi

Davos/Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mahnt die Impfstoffhersteller zur Einhaltung ihrer Lieferverpflichtungen. Im digitalen Davos-Forum verwies sie darauf, dass Europa Milliardensummen zur Entwicklung von Impfstoffen beigesteuert habe.

Im Streit über knappe Corona-Impfstoffe ermahnt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen die Hersteller, ihre vertraglichen Lieferpflichten zu erfüllen. Die EU habe Milliarden in die Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 und in den Aufbau von Produktionskapazitäten investiert. „Jetzt müssen die Firmen liefern“, sagte von der Leyen am Dienstag beim Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums.