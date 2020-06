EU-Gipfel : Merkel erwartet Auszahlung von Corona-Hilfen erst für 2021

Berlin Der EU-Staaten ringen um Einigkeit bei den Notmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet mit einer Auszahlung der Hilfen nicht mehr in diesem Jahr. Sie mahnt die Staats- und Regierungschefs zur Eile. Die Folgen der Pandemie seien „sehr, sehr hart“.

Trotz tiefgreifender Differenzen über ihre langjährige Finanzplanung und einen Milliardenfonds zur Bewältigung der Corona-Krise setzen die 27 EU-Staaten auf einen Durchbruch in den Verhandlungen bei einem Gipfel in Brüssel Mitte Juli. Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Ratspräsident Charles Michel mahnten am Freitag nach einer Videoschalte der Staats- und Regierungschefs zur Eile. Die Folgen der Pandemie seien „sehr, sehr hart“, sagte Merkel. Sie rechnet nicht damit, dass die besonders unter der Corona-Krise leidenden Länder vor Januar 2021 mit Zahlungen rechnen könnten, weil allein die Abstimmung in den Parlamenten Monate brauchen werde. Aber mit der Aussicht auf sichere Zahlungen im Januar könnten die Staaten bis dahin Lücken mit nationalen Mitteln schließen. Die Maßnahmen müssten dazu dienen, „dass daraus auch Vertrauen für den wirtschaftlichen Aufbau Europas nach dieser Pandemie wird“.