Kampf gegen Corona-Folgen : EU-Gipfel billigt 500-Milliarden-Euro-Hilfspaket

Brüssel Vor zwei Wochen hatten die EU-Finanzminister nächtelang verhandelt – jetzt hat das europäische Paket mit Corona-Kredithilfen die letzte Hürde genommen. Es geht um Hilfen von über 500 Milliarden Euro.

Nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel haben die Staats- und Regierungschefs der EU zwar keine Einigkeit in allen Punkten erzielt. Man stimme jedoch überein, dass man zusammenarbeiten müsse, sagt sie nach den Beratungen per Videoschalte. Es sei deutlich, dass ein Fonds zum Wiederaufbau nötig sei. Dies sei auch im Interesse Deutschlands. Die Bundesrepublik müsse sich auf höhere Beiträge zum EU-Haushalt einstellen.

Dazu gehört das Konzept „Sure“ der EU-Kommission, das Kurzarbeitergeld in den EU-Staaten unterstützen soll. Dafür sollen die EU-Staaten 25 Milliarden Euro als Garantien hinterlegen. Mit dieser Rückendeckung nimmt die EU-Kommission bis zu 100 Milliarden Euro zu günstigen Konditionen am Kapitalmarkt auf und reicht sie nach Bedarf für Kurzarbeit an EU-Staaten weiter. So sollen Jobs erhalten werden.