EU-Gipfeltreffen in der Pandemie : Von der Leyen muss in Quarantäne – Kritik an „analogem“ Treffen

Von der Leyen muss in Quarantäne – Kritik an „analogem“ Treffen

EU-Gipfeltreffen in der Pandemie

Brüssel Während manche Staatschefs über die Form des EU-Gipfels kritisieren und eine Video-Konferenz bevorzugt hätten, muss die EU-Kommissionspräsidentin das Treffen vorzeitig verlassen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel wegen eines Corona-Falls in ihrem Umfeld verlassen müssen. „Ich wurde soeben darüber informiert, dass ein Mitglied meines Büros heute Morgen positiv auf Covid-19 getestet wurde“, erklärte von der Leyen auf Twitter. Ihr eigener Test sei negativ ausgefallen, sie werde sich dennoch umgehend in Quarantäne begeben.