Neue Medikamente : EU-Arzneibehörde untersucht neue Covid-19-Therapie

Amsterdam Ein neues Medikament soll Covid-19-Patienten mit milden bis mittleren Symptomen vor einem schweren Verlauf oder schlimmerem bewahren. Die EMA hat ein Prüfverfahren begonnen.

Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) hat die Prüfung eines Medikaments zur Behandlung von Covid-19-Patienten in Gang gesetzt. Studienergebnisse des Antikörper-Mittels Sotrovimab würden nach dem beschleunigten Rolling Review-Verfahren bewertet, teilte die EMA am Freitag in Amsterdam mit. Das Präparat wird von dem britischen Hersteller GlaxoSmithKline gemeinsam mit dem US-Unternehmen Vir Biotechnology produziert.