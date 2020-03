Ethikrat zur Corona-Krise : Freiheitsbeschränkungen kontinuierlich überprüfen

Ein einzelner Radfahrer fährt bei sonnigem Wetter am Rheinufer in Düsseldorf. Foto: dpa/Federico Gambarini

Berlin Der Deutsche Ethikrat hat Empfehlungen zum Umgang mit der Corona-Krise vorgelegt. Unter anderem wird darin geraten, die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus kontinuierlich auf ihre Folgen hin zu überprüfen. Der Staat dürfe außerdem Vorgaben an Mediziner für eine mögliche Triange-Situation geben.

Die Freiheitsbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Epidemie sind nach Auffassung des Deutschen Ethikrats derzeit gerechtfertigt. Das Gremium forderte aber am Freitag in Berlin die Politik auf, diese Regelungen kontinuierlich mit Blick auf die gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Folgen zu prüfen und möglichst bald schrittweise zu lockern. Für diesen „schwierigen Abwägungsprozess“ legte der Ethikrat Empfehlungen zur „Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise“ vor.