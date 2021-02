Reinigung und Hygiene : Sicherheitsdienst Kötter baut Geschäft mit Corona-Tests auf

Ein Arzt in Schutzausrüstung nimmt an einem Corona-Testzentrum den Abstrichtest von einem Autofahrer entgegen. (Archivfoto) Foto: dpa/Patrick Pleul

Essen Der Sicherheitsdienstleister Kötter musste im vergangenen Jahr den Wegfall der Kontrollen am Düsseldorfer Flughafen kompensieren. Der komplette Betrieb von Corona-Teststationen soll nun ein neues Standbein werden.

Die Essener Sicherheitsfirma Kötter hat im Corona-Jahr 2020 von einem Zuwachs im Reinigungsgeschäft profitiert und konnte so Ausfälle in anderen Bereichen teils kompensieren. Der Umsatz legte leicht um 1,1 Prozent auf 571 Millionen Euro zu, wie Kötter am Montag mitteilte. Bei Serviceaufträgen von Museen, im Nahverkehr und bei Fluggastkontrollen habe es erhebliche Rückgänge gegeben.