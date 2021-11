Alarm um neue Corona-Gefahren : Kostenlose Tests nur für Geimpfte und Genesene

Ein Arzt nimmt in einer Hausarztpraxis in Kaufbeuren mit einem Tupfer einen Abstrich bei einer Frau für einen Corona-Test. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Meinung Düsseldorf Die Impfkampagne stockt, die Zahlen der Neuinfektionen steigen. Doch kostenlose Corona-Tests für alle sind keine Lösung der Krise.

So langsam begreifen viele Politiker, dass die Corona-Pandemie trotz der ruhigen Sommermonate noch längst nicht überwunden ist. Das Ende „der epidemischen Lage“, das die kommende Ampel-Koalition schon bald ausrufen will, ist verfrüht.

Damit rücken die Instrumente, mit denen die staatlichen Stellen die Pandemie bekämpfen können und sollen, wieder in den Vordergrund. Eines davon ist eine umfangreiche Test-Strategie. Viele Verantwortliche fordern jetzt, die kostenlosen Corona-Tests für alle wieder einzuführen. Zumindest im Winter. Ihr Argument: Damit haben die Behörden wieder einen besseren Überblick über das Infektionsgeschehen. Außerdem würde die Spaltung der Gesellschaft in Impfbefürworter und Impfgegner abgeschwächt.

Bei allem Verständnis für diese Haltung kann es sich aber eine Gesellschaft nicht leisten, die für ein schnelles Ende der Pandemie fehlende Impfbereitschaft auch noch mit kostenlosen Tests zu subventionieren. Denn die Impfung ist und bleibt die beste Waffe im Kampf gegen das Coronavirus . Oberstes Gebot bleibt also, die Impfquote weiter zu erhöhen.

Will man aber aus guten Gründen keine Impfpflicht einführen, so muss man die Geimpften und Genesenen besser schützen. Denn sie sind inzwischen ebenfalls gefährdet. Bei den über 60-Jährigen sind 60 Prozent der Infizierten doppelt geimpft. In manchen Krankenhäusern machen die Personen mit Immunschutz rund die Hälfte der Patienten aus.