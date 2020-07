DIktator schlägt Alarm : Erster Corona-Verdacht in Nordkorea - Kim Jong Un riegelt Stadt ab

Seoul Ein ehemaliger nordkoreanischer Überläufer soll nach Darstellung Pjöngjangs über die verminte Grenze aus Südkorea zurückgekehrt sein und möglicherweise das Virus eingeschleppt haben. Für 200.000 Menschen gilt deshalb nun eine Ausgangssperre.

Nach offizieller Darstellung hat es im abgeschotteten Nordkorea bisher keine einzige Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gegeben. Experten aus dem Ausland zweifeln das allerdings an. Bei der nun möglicherweise infizierten Person handelt es sich dem Bericht zufolge um einen Nordkoreaner, der vor Jahren nach Südkorea geflohen sei und Anfang vergangener Woche illegal die Grenze zurück nach Nordkorea überquert habe. Ein Abstrich und ein Bluttest hätten eine „mögliche Infektion“ ergeben, hieß es. Die Person sowie alle ihre Kontaktpersonen der vergangenen Tage seien isoliert worden. Abgeriegelt wurde Kaesong laut dem Bericht bereits am Freitagnachmittag.

Bei Verdachtsfällen in den vergangenen Monaten waren in Nordkorea immer wieder Quarantäneanordnungen verhängt worden. Allerdings gab es - soweit bekannt ist - bisher noch nie einen kompletten Lockdown für eine ganze Stadt.

In Kaesong leben geschätzt 200.000 Menschen. Die Stadt liegt unmittelbar nördlich der streng bewachten Grenze zu Südkorea. In Kaesong steht auch ein Industriepark, den beide Koreas gemeinsam betrieben hatten. Seit 2016 steht die Arbeit dort allerdings wegen des Streits um Nordkoreas Atomwaffenprogramm still. Im Juni sprengte Nordkorea ein Verbindungsbüro in der Stadt, nachdem südkoreanische Aktivisten Flugblätter mit Botschaften gegen die Führung in Pjöngjang mit Ballons über die Grenze fliegen hatten lassen.