Erste Ergebnisse der Corona-Studie : 15 Prozent der Gangelter sind gegen das Coronavirus immun

Düsseldorf Der Bonner Virologe Hendrik Streeck legt erste Ergebnisse seiner Feldstudie aus Heinsberg vor. Kritik an der Präsentation kommt prompt von einem bekannten Berliner Kollegen.

Das Bonner Forscherteam machte auch Angaben zur Sterblichkeit der Viruskrankheit. Diese liege in der Gemeinde Gangelt bei 0,37 Prozent. Die in Deutschland derzeit von der Johns-Hopkins-Universität berechnete Sterblichkeitsrate beträgt 1,98 Prozent. In den „Heinsberg-Protokollen“ heißt es dazu: „Die von der Johns-Hopkins-Universität berechnete fünffach höhere Letalität im Vergleich zu dieser Studie in Gangelt erklärt sich aus der unterschiedlichen Bezugsgröße der Infizierten. In Gangelt werden mit dieser Studie alle Infizierten in der Stichprobe erfasst, auch diejenigen mit asymptomatischen und milden Verläufen.“ In Gangelt wurden also deutlich mehr Menschen (positiv) getestet als im Rest Deutschlands. Die Zahlen lassen sich damit nicht auf die Bundesrepublik übertragen.