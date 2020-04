Diskussion um Erntehelfer : Die Farce um die „Spargelstecher-Luftbrücke“

Düsseldorf Tausende Erntehelfer werden dieser Tage nach Deutschland eingeflogen, aus Rumänien, Polen oder Bulgarien. Kritiker monieren den mangelnden Infektionsschutz - auch aufgrund von Bildern aus einem rumänischen Flughafen.

(anh/cka) Trotz scharfer Kritik wegen mangelnder Schutzmaßnahmen sollen weiter Tausende Erntehelfer nach Deutschland eingeflogen werden. Allein bei Eurowings gibt es über 20.000 Registrierungen für Tickets. In dieser Woche plant die Airline drei bis sechs Flüge pro Tag. Eurowings bringt Helfer zum Beispiel aus Rumänien, Bulgarien und Polen nach Düsseldorf, Karlsruhe, Hamburg und Berlin. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Friedrich Ostendorff, fordert den Stopp der „Spargelstecher-Luftbrücke“ und verweist auf „chaotische Zustände“ am Flughafen im rumänischen Cluj, wo Hunderte Erntehelfer dicht gedrängt darauf gewartet hätten, in die Flugzeuge zu steigen. Auch der rumänische Ministerpräsident Ludovic Orban kritisierte dies. In den Flugzeugen würden ebenfalls keine Sicherheitsabstände eingehalten, sagte Ostendorff. Eurowings wie auch Sunexpress fliegen nach eigenen Angaben „voll bestuhlt“.