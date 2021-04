Folgen der Corona-Maßnahmen : Englische Schulen sehen nach Lockdown Sprachschwächen bei Kindern

London Welche Folgen die zahlreichen Lockdowns in Großbritannien haben, wird zusehends in den Schulen deutlich. Dort fallen immer mehr Schüler mit Sprachschwierigkeiten auf. Das ergab nun eine Umfrage.

Nach etlichen Monaten der Kontaktbeschränkungen erleben viele Schulen in England deutlich mehr sprachliche Schwächen bei Erstklässlern. Das ist das zentrale Zwischenergebnis einer Studie, die Forscher der Universität York in Kooperation mit mehreren Bildungsorganisationen durchgeführt haben und die von der Education Endowment Foundation veröffentlicht wurde.

96 Prozent der Verantwortlichen an 58 befragten Schulen in England gaben in der Umfrage im vergangenen Herbst an, „sehr besorgt“ oder „ziemlich besorgt“ über die Sprachentwicklung und Kommunikation ihrer Schulanfänger zu sein. Dabei ging es um den Schulstart nach der ersten Corona-Welle im vergangenen Jahr.