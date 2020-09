Kuriose Mundschutz-Alternative : Mann in England fährt im Bus ohne Maske - aber mit lebendiger Schlange

London Ein Mann in Manchster kam auf eine kuriose Idee, um eine Atemmaske zu umgehen. Er wickelte sich eine lebendige Python um den Hals und um den Mund. Die zuständigen Nahverkehrsbetriebe stellten klar: Eine Schlange kann kein Mundschutz sein.

Eine um Hals und Kopf gewickelte Schlange ist kein ordentlicher Mund-Nasen-Schutz gegen das Coronavirus. Zu dieser Klarstellung sahen sich öffentliche Nahverkehrsbetriebe in Nordwestengland veranlasst, nachdem ein Mann in einem Bus mit einer lebendigen Schlange um den Hals und um den Mund gesichtet worden war. Mitreisende in dem Bus auf dem Weg nach Manchester hätten am Montag erst gedacht, der Mann trage einen besonders farbenprächtigen Mund-Nasen-Schutz, berichteten die „Manchester Evening News“.