Isolationspflicht : England führt hohe Geldstrafen für Corona-Verstöße ein

Um einen starken Anstieg der Coronavirus-Fälle zu verhindern, traten in Großbritannien neue Beschränkungen für die Zusammenkunft von Personen in Kraft. Foto: dpa/Tim Ireland

London Als Reaktion auf die drastisch zunehmenden Corona-Infektione in England führt die Regierung hohe Geldstrafen für Verstöße gegen die Quarantäne-Regeln ein. Auch Unternehmen müssen bei Nichtbeachtung Strafen fürchten.

England führt im Kampf gegen die Corona-Pandemie hohe Geldstrafen bei Verstößen gegen die Schutzregeln ein. Wer etwa die Isolationspflicht nach einem positiven Corona-Test oder nach Aufforderung durch die Gesundheitsbehörden missachtet, muss künftig mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Pfund (11.000 Euro) rechnen, wie die britische Regierung am Samstag mitteilte. Die neue Vorschrift tritt in England am 28. September in Kraft und soll möglicherweise auf ganz Großbritannien - also auch Schottland, Wales und Nordirland - ausgedehnt werden.