Europäische Arzneimittelagentur : Vorerst weiter von Vorteil des Astrazeneca-Impfstoffs überzeugt

Wegen möglicher Komplikationen kümmert sich nun die Europäische Arzneimittelagentur um eine Prüfung des Vakzins von Astrazeneca. Foto: dpa/Christophe Ena

Brüssel/Amsterdam Immer mehr Länder setzen den Impfstoff von Astrazeneca vorläufig aus, nachdem Blutgerinnsel in zeitlichem Zusammenhang aufgetreten sind. Jetzt meldet sich die EMA zu Wort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Europäische Arzneimittelagentur hält den Nutzen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca bis zum Abschluss der laufenden Untersuchungen für größer als die Gefahren. Solange die Untersuchungen der EU-Behörde andauerten, sei man entschieden überzeugt, dass die Vorteile des Impfstoffs bei der Verhinderung von Covid-19 das Risiko überwögen, bekräftigte EMA-Chefin Emer Cooke am Dienstag. Am Donnerstag wolle die EMA eine Einschätzung zu möglichen Risiken und zur weiteren Verwendung abgeben.

Deutschland und andere EU-Staaten hatte die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca zuletzt ausgesetzt. Hintergrund waren Berichte über Blutgerinnsel in zeitlichem Zusammenhang mit dem Impfprozess.

Cooke betonte nun, dass eine Situation wie diese nicht unerwartet sei. Wenn man Millionen Menschen impfe, sei es unausweichlich, dass man seltene oder ernsthafte Vorkommnisse von Erkrankungen habe, die nach der Impfung auftreten. Die EMA prüfe nun, ob dies tatsächlich eine Nebenwirkung sei oder Zufall. Es brauche dazu eine wissenschaftliche Bewertung. „Wir müssen die Fakten zuerst haben.“ Vorher könne man nicht zu einer Schlussfolgerung kommen.

Neben der Einschätzung der EMA haben die Weltgesundheitsorganisation WHO und der Hersteller selbst gesagt, dass keine Belege für einen erhöhtes Risiko des Vakzins für Thrombosen vorlägen. Es gibt 37 Berichte über Blutgerinnsel unter mehr als 17 Millionen Geimpften in der EU und in Großbritannien, teilte Astrazeneca mit. Diese Zahl sei viel geringer, als es bei einer Bevölkerung von dieser Größe „auf natürliche Weise“ zu erwarten wäre. Zudem sei sie ähnlich niedrig wie bei anderen zugelassenen Coronavirus-Impfstoffen, argumentierte der britisch-schwedische Konzern.

Europa hat den Luxus, auf mehrere Impfstoffe zurückgreifen zu können. Dennoch ist eine Entscheidung zur Aussetzung von Impfungen nicht leicht zu treffen. Die Zahl der Virusneuinfektionen steigt und die Impfkampagne in der EU hat bereits einen Stolperstart hingelegt. Am Dienstag gesellte sich auch Schweden zu Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und anderen Ländern hinzu, die vorerst nicht mehr mit dem Vakzin impfen lassen. Belgien und andere Staaten wie Polen, Rumänien und Griechenland stehen damit zunehmend alleine da: Sie halten an dem Impfstoff fest und argumentieren, nicht damit zu impfen werde mehr Schaden anrichten als die nun so hitzig debattierten Nebenwirkungen.

In nicht-europäischen Ländern dürfte die Entscheidung gegen Astrazeneca noch heikler sein. Denn das Vakzin ist im Vergleich zu anderen Impfstoffen günstiger und einfacher zu handhaben - in der weltweiten Impfinitiative für eine gerechte Verteilung von Impfstoffen, bekannt als Covax, hat das Mittel bislang eine große Rolle gespielt.

In Thailand etwa ließ sich Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha am Dienstag mit dem Mittel immunisieren. „Es gibt Menschen, die Bedenken haben“, sagte er zwar. „Aber wir müssen den Ärzten glauben, an unsere medizinischen Experten glauben.“

Thailand hatte vergangene Woche als erstes Land außerhalb Europas wegen der Berichte über Blutgerinnsel bei europäischen Patienten Astrazeneca-Impfungen vorübergehend ausgesetzt. Am Montag folgte Indonesien. Die thailändischen Gesundheitsbehörden entschieden allerdings nun, an dem Impfstoff festzuhalten. Neben Prayut erhielten auch Mitglieder von dessen Kabinett die ersten Impfungen damit.

(june/dpa/AP)