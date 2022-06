Französischer Pharmakonzern : EMA gibt grünes Licht für weiteren Corona-Impfstoff von Valneva

Der Impfstoff von Valenva ist der sechste gegen das Corona-Virus in der EU. Foto: AFP/JUSTIN TALLIS

Amsterdam Die EU-Arzneimittelbehörde hat einen weiteren Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Das Vakzin des französischen Herstellers Valneva ist somit das sechste gegen das Corona-Virus in der EU.

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs des französischen Pharmakonzerns Valneva für den EU-Markt gegeben. Das Präparat solle vorerst für Menschen von 18 bis 50 Jahre zugelassen werden, teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. Offiziell muss nun noch die EU-Kommission zustimmen, das aber gilt als Formsache. Dies wird der sechste Impfstoff gegen das Corona-Virus in der EU.