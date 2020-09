Erneut Einreiseverbot : EU fordert von Ungarn Aufklärung über Corona-Grenzschließungen

Kontrollen am Grenzübergang von Klingenbach in Österreich nach Ungarn. Foto: dpa/Robert Jaeger

Brüssel Ungarn hat wieder ein Einreiseverbot für ausländische Staatsbürger eingeführt. Die EU-Kommission hat von Ungarns Regierung eine Erklärung gefordert. Die Kommission in Brüssel sei über Ungarns Maßnahme nicht informiert worden.

Ungarn hatte am Freitag angekündigt, ab dem 1. September „ausländischen Staatsbürgern die Einreise ins ungarische Staatsgebiet" zu verweigern, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Ungarische Staatsangehörige dürfen nach den neuen Vorschriften nur einreisen, wenn sie zwei negative Corona-Tests vorweisen können oder sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Die Grenzschließung soll zunächst einen Monat lang gelten.

Am Montag teilte die EU-Kommission in Brüssel mit, nicht von Ungarn über diese Pläne informiert worden zu sein. Dabei sei die letzte Videokonferenz mit den Mitgliedstaaten zum Thema Grenzkontrollen erst am Freitag abgehalten worden, sagte ein Kommissionssprecher. Zudem vertrete die Brüsseler Behörde den Standpunkt, „dass Grenzkontrollen an sich nach den uns vorliegenden Informationen (...) als Teil der Maßnahmen gegen die Pandemie nicht effizient sind".