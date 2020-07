Medienbericht : Studenten aus Europa dürfen bald wieder in die USA einreisen

Studenten aus Europa dürfen bald wieder in die USA einreisen

Eine Frau geht an einem Gebäude der New York University vorbei.(Symbolfoto), Foto: dpa/Wang Ying

Washington Zum Wintersemester sollen europäische Studenten mit einem entsprechenden Visum wieder in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen. Das „Wall Street Journal“ beruft sich in seinem Bericht auf ein Schreiben des amerikanischen Außenministeriums.

Die US-Regierung will Studenten aus Europa einem Medienbericht zufolge von dem seit März geltenden Einreiseverbot ausnehmen. Wie das „Wall Street Journal“ am Donnerstag unter Berufung auf ein Schreiben des Außenministeriums an den Kongress berichtete, dürfen europäische Studenten mit einem entsprechenden Visum zum Wintersemester einreisen. Auch für einige Au-pairs und Familienmitglieder von US-Visuminhabern soll die Ausnahmeregelung gelten. Ein genaues Datum wurde nicht genannt.