Warnung vor neuen Corona-Varianten Weltärztepräsident fordert Test- und Quarantänepflicht bei Einreisen aus China

Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), forderte umgehend eine Testpflicht für Reisende aus China in der gesamten Europäischen Union. Weber sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: „Es ergibt in einem offenen Europa überhaupt keinen Sinn, nur in einem Land eine Testung vorzunehmen.“ Aus Webers Sicht sei die Corona-Lage in China „besorgniserregend“.