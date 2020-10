Reaktion aus der Kultur : Ein „katastrophaler Rückschlag“

Düsseldorf Viele Kulturschaffende sind entsetzt über den zweiten Lockdown für Theater, Opern- und Konzerthäuser. Allein an der Deutschen Oper am Rhein müssen im November dadurch rund 40 Veranstaltungen abgesagt werden. Eine Umfrage,

Prof. Christoph Meyer, Generalintendant Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg: „Ein erneuter Lockdown für die Kultur bedeutete für die Deutsche Oper am Rhein (wie für alle Theater-, Opern- und Konzerthäuser) einen katastrophalen Rückschlag: Wir sind extrem sorgsam und mit der gebotenen Vorsicht auf Sicht gefahren, wie es von uns gefordert war – und würden nun dennoch ausgebremst. Gemeinsam mit all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir in den vergangenen Wochen erfolgreich unter Beweis gestellt, dass wir sehr effektive Hygiene- und Schutzkonzepte entwickeln und umsetzen können und die Theater sichere Orte sind. Was die wiederholte Schließung der Bühnen mittel- und langfristig mit unserem Publikum machen würde, das in den vergangenen Wochen spürbar Vertrauen in die Sicherheit im Opernhaus Düsseldorf und Theater Duisburg gefasst hatte, ist noch nicht abzusehen. Konkret müssten wir allein im November rund 40 Vorstellungen absagen. Betroffen von der Absage wären mindestens drei Neuproduktionen: unsere Kooperation mit dem Düsseldorfer Marionettentheater „Meister Pedros Puppenspiel“, Boris Blachers Oper „Romeo und Julia“ sowie die nächste Ballettpremiere „Entfernte Verwandte“. Die Premiere von Wagners „Tristan und Isolde“ im Dezember wäre ebenfalls akut gefährdet.“