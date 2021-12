Ein Jahr Impfkampagne in NRW : Der lange Weg zurück zur Freiheit

Ein Schild am Impfzentrum Düsseldorf im Dezember 2020 (Archiv). Foto: dpa/Federico Gambarini

Analyse Düsseldorf Am 27. Dezember vor einem Jahr gab es in NRW die erste Corona-Impfung. Das Land startete holprig in die Kampagne, dann holte es auf. Dass nun wieder ein Lockdown droht, hat viele Gründe. Der Weg aus der Pandemie bleibt aber die Immunisierung.