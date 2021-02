Rührende Corona-Momente : 7 Aktionen, die uns in der Pandemie bewegt haben

Schriftzug an einer Kita in Niedersachsen (Archivbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Seit einem Jahr wütet das Coronavirus auch in NRW. In Erinnerung bleiben schlimme Bilder, schlechte Nachrichten, lästige Schutzregeln – aber auch Momente, die ans Herz gingen. Wir haben die schönsten zusammengestellt.

Von Rainer Leurs Newsmanager Rheinische Post & RP ONLINE

Es waren zwölf Monate zum Vergessen - und doch gab es auch sowas mitten in der Pandemie: Bewegende Momente und Aktionen, die uns gerührt haben, manchmal zu Tränen. Kleine Symbole der Menschlichkeit und des Zusammenhalts in einer sonst eher grauen Zeit. Wir erinnern an die schönsten Szenen – und wünschen uns für die Zukunft mehr davon. Dann aber gerne ohne Pandemie.

1. Italien und seine Balkonsänger

Früher als der Rest Europas wurde Italien vom Virus getroffen. Erschüttert sah der Rest des Kontinents zu, wie das Land im Frühling 2020 abgeriegelt wurde. Alle Italiener sollten möglichst zu Hause bleiben – und von dort aus setzten viele von ihnen ein Zeichen der Solidarität. Gemeinsam mit Nachbarn sangen sie gegen die Seuche an, aus dem Fenster oder vom Balkon, und ganze Straßenzüge stimmten mit ein. Videos der Gesangseinlagen gingen per Twitter um die Welt. Allein diese Aufnahme aus Siena wurde rund 5,5 Millionen mal angesehen.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov — valemercurii 🌍 (@valemercurii) March 12, 2020

2. Die Sache mit den bemalten Steinen

Kitas und Schulen waren geschlossen, die Spielplätze gesperrt, da fand man sie plötzlich beim Spazierengehen, auf dem Gehsteig oder am Feldrand: Kostenpflichtiger Inhalt Bemalte Kiesel, bunt leuchtend wie kleine Ostereier. Manche hatten Kinder gestaltet, andere eher Erwachsene; einige trugen Aufschriften wie „Everything’s gonna be alright“ oder einfach: „Mut“. Als Wandersteine wurden sie von Passanten aufgelesen und anderswo wieder abgelegt, für den nächsten, der sich über eine kleine, positive Botschaft freut. Vor allem vor Kitas entstanden ganze Steinschlangen mit Dutzenden Exemplaren: Jedes ein kleines Kunstwerk von einem Kind, das im Lockdown nicht zu seinen Spielkameraden durfte.

Bemalte Steine am Wegrand (hier in Xanten) Foto: RP/Markus Werning

3. Igor Levits Wohnzimmer

„Ich wollte heute für euch was von Schubert spielen.“ – So ähnlich fingen die meisten Wohnzimmerkonzerte des Pianisten Igor Levit an, mit denen er im ersten Lockdown jeden Abend um sieben Uhr zehntausende Zuhörer fand. Levit spielt normalerweise eher in der Elbphilharmonie oder in der Royal Albert Hall; seine virtuellen Auftritte bei Twitter waren anrührend intime Momente: Der Virtuose im Hoodie und auf Socken in seinem Wohnzimmer, ein Stündchen Musik gegen die Einsamkeit, gefilmt mit dem Handy. Zur Einleitung gab’s immer ein paar Worte auf Deutsch und auf Englisch, die Musikauswahl oft verbunden mit einer tieferen Wahrheit. Wie an dem Abend, als er Rzewski spielte, Variationen des Freiheitslieds „The People United Will Never Be Defeated“: Für die Menschen da draußen, die unbesiegbar sind, wenn sie nur zusammenhalten.

https://t.co/vPsKmSYMLD — Igor Levit (@igorpianist) March 19, 2020

4. Die Story von Captain Tom

Heldengeschichten gab es einige im ersten Corona-Jahr, aber die von Tom Moore war besonders ungewöhnlich: In einer Pandemie, die vor allem für Ältere gefährlich ist, wurde in Großbritannien ausgerechnet ein 100-Jähriger zur Lichtgestalt. Mit einem Spendenlauf am Rollator durch seinen Garten wollte der Kriegsveteran eigentlich 1000 Pfund für den staatlichen Gesundheitsdienst NHS einsammeln. Am Ende wurden es 33 Millionen Pfund (etwa 37 Millionen Euro), die höchste Summe, die jemals durch so eine Aktion erlöst wurde. Die Queen schlug „Captain Tom“ zum Ritter, die britische Post ehrte ihn mit einem Sonderstempel und mit einer eigenen Version der Fußballhymne „You’ll never walk alone“ schaffte es Moore auch noch in die Musikcharts. Anfang Februar 2021 schließlich starb der britische Corona-Held - ausgerechnet an einer Covid-19-Infektion.

Königin Elizabeth schlägt „Captain Tom“ zum Ritter. Foto: dpa/Chris Jackson

5. Regenbogen am Fenster

Vor allem im ersten Lockdown gehörten Regenbogen an Fensterscheiben zum Straßenbild vieler Städte in Deutschland. Als Kitas und Schulen schlossen und auch Spielplätze nicht benutzt werden durften, setzten viele Familien ein farbenfrohes Zeichen: Ihre Kinder malten Regenbogenbilder und hängten sie an Fenster oder Türen. Draußen sollten vor allem kleinere Kinder durch die Aktion sehen und verstehen, dass auch die anderen zu Hause bleiben müssen; obendrein konnten sie beim Spazierengehen die Regenbogen in der Nachbarschaft zählen. „Alles wird gut“ stand als Slogan oft über den Fensterkunstwerken – und mancher Spaziergänger hatte beim Betrachten einen Kloß im Hals.

Regenbogenbild am Fenster einer Duisburger Wohnung (im März 2020). Foto: Christoph Reichwein (crei)

6. Das Lichtlein am Ende des Tunnels

Eigentlich ist es ein ganz banaler Pieks, und doch wird am 8. Dezember 2020 in der Uniklinik Coventry Geschichte geschrieben: Margaret Keenan, 90 Jahre alt, wird als erster Mensch überhaupt mit einem zugelassenen Vakzin gegen das Coronavirus geimpft. Keenan trägt ein blaues Pinguin-T-Shirt und lächelt, als sie die Spritze bekommt; man sieht es am Strahlen ihrer Augen über der OP-Maske. Das Blitzlicht der Fotografen flackert, und dann ist die Impfung schon vorbei. Ganz normal halt. Und doch ein riesiger Schritt im Kampf gegen die Pandemie.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

7. Nate Evans und sein „Wellerman“

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.