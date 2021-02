Fehlerkultur in der Pandemie : Krisenmanagement ohne Reue

Lothar Wieler (l), Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), und Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, nehmen an einer Pressekonferenz zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie teil. Die beiden sind inzwischen ein fast unzertrennliches Paar geworden. Foto: dpa/Fabrizio Bensch

Analyse Impfstoffdebakel, fehlender Schutz in Pflegeheimen, Schulchaos und Lockdownfrust – die Corona-Pandemie stellt das ganze Land seit einem Jahr auf die Probe. Das haben viele schon 2020 vorhergesehen. Welche Fehler gemacht wurden und wie die Verantwortlichen damit umgehen: Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Kessler und Julia Rathcke

Es gibt selten Sätze, deren Bedeutungsschwere schon in dem Moment mitschwingt, in dem sie ausgesprochen werden. „Wir werden einander viel verzeihen müssen“, ist so ein Satz. Es waren vorausschauende Worte von Jens Spahn, die der Gesundheitsminister in der Bundespressekonferenz im April 2020 wählte – zu einem Zeitpunkt also, an dem die ganz großen Probleme noch gar nicht absehbar waren.

Man habe in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie „mit so vielen Unwägbarkeiten so tiefgehende Entscheidungen treffen müssen, sagte Spahn damals. Auch er werde in einem halben Jahr möglicherweise feststellen müssen, dass er nicht „in jeder Lage immer richtig“ gehandelt habe. Ein gutes Dreivierteljahr später, in dieser Woche, wurde Spahn in einer NTV-Live-Sendung noch einmal gefragt: Ob es denn nun etwas gebe, was er sich als Gesundheitsminister nicht verzeihen könne in dieser Pandemie. „Das wäre der Fall, wenn ich etwas wider besseren Wissens entschieden hätte, und das habe ich nicht“, antwortete Spahn. Dass es Aussagen gegeben hat, die er später korrigieren musste, ja, sicherlich. „Aber bewusst falsche Hoffnungen gemacht? Habe ich nie.“

Info Wo die Justiz die Corona-Politik korrigierte Tourismus Das Reiseverbot für Einheimische an die Küste, auf die Inseln und zur Seenplatte, das Mecklenburg-Vorpommerns Landeschefin Manuela Schwesig (SPD) im ersten Lockdown vehement verteidigt hatte, wurde vom Oberverwaltungsgericht Greifswald kurzerhand gekippt. Das Verbot sei ein zu scharfer Eingriff in die Grundrechte, so die Begründung. Ausgangsbeschränkungen Der baden-württembergsische Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) sah die landesweite nächtliche Ausgangssperre als wichtigen Baustein seiner strikten Corona-Strategie – der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim widersprach. Er gab dem Eilantrag einer Bürgerin statt, Denn die von 20 bis 5 Uhr geltende pauschale Ausgangssperre sei wegen der erheblich verbesserten Pandemie-Lage nicht mehr angemessen. Beherbergungsverbot Eine Familie aus NRW klagte im Oktober erfolgreich gegen das Beherbungsverbot in Baden-Württemberg, das für Gäste aus Hotspot-Regionen galt. Sie führten an, die Vorlage eines negativen Corona-Tests diskriminiere Gäste aus Regionen mit schlechten Testkapazitäten und Familien. Das Verwaltungsgericht gab ihnen Recht – das Verbot sei ein unverhältnismäßiger Einschnitt in das Grundrecht auf Freizügigkeit. Andere Bundesländer zogen nach und kippten das Verbot.

Es ist dieser ruhige, ausgeglichene Duktus, den Spahn – einer der jüngsten Minister des Bundeskabinetts – im Laufe dieser Pandemie perfektioniert hat. Woche für Woche an der Seite des RKI-Präsidenten Lothar Wieler mögen ihn geprägt haben. Von Wielers stoischer Wissenschaftler-Autorität scheint auch Spahn zu profitieren. Dass er anfangs heftig angegriffen und von Virus-Leugnern als „Corona-Diktator“ und „Massenmörder“ beschimpft wurde, ist fast vergessen. Ebenso die berechtigte Kritik, dass anfangs zu wenige Schutzmasken, Desinfektiosnmittel und Handschuhe vorhanden waren, dann dass es an Testkapazitäten mangelte. Und vielleicht würde er auch heute anders über seine nationalistische Maßnahme nachdenken, Exporte von Atemschutzmasken, Beatmungsgeräten und medizinischer Schutzkleidung selbst ins befreundete EU-Ausland einfach zu verbieten. „Wir werden einander viel verzeihen müssen.“

Für das Impfdebakel übernahm die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Verantwortung – zumindest ein bisschen. Und dann auch nur im kollektiven „Wir“. Vor einem handzahmen EU-Parlament räumte sie ein: „Wir waren spät dran bei der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns auch zu sicher, dass das Bestellte tatsächlich pünktlich geliefert wird." Dann relativierte sie das Schuldeingeständnis sogleich wieder. Die EU hätte doch Milliarden ausgegeben, die Wissenschaft sei schneller als die Industrie gewesen, weil die versäumt habe, genügend Produktionskapazitäten aufzubauen. Und bei der Zulassung der Impfstoffe könne es eben keine Abstriche „bei Sicherheit und Wirksamkeit“ geben.

Ihre einstige Chefin und Förderin Angela Merkel wollte noch nicht einmal das eingestehen. Die sonst so besonnene Bundeskanzlerin befand, als sie im ARD-Interview sanft zu möglichen Versäumnissen bei der Beschaffung des Impfstoffs befragt wurde: „Ich glaube, dass im Großen und Ganzen nichts schiefgelaufen ist.“ Der Satz hat das Zeug, zum Beleg des selbstgerechten Umgangs mit der Krise zu werden. Die deutsche Regierungschefin lässt auch gern durchblicken, dass die Krisenbewältigung besser gelaufen wäre, hätte man sie nur machen lassen – gemeinsam mit ihren Mathematikern, Modellrechnern, Epidemiologen und Virologen.

Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) war da offener. „Die Kanzlerin hatte recht, und ich hatte unrecht“, sagte er überraschend in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Die Kanzlerin habe immer wieder in aller Deutlichkeit gewarnt. „Aber im Kreise der Ministerpräsidenten wollte man es nicht so recht hören – auch ich nicht. Im Gegenteil: Diese ständigen Mahnungen wurden auch von mir als Belästigung empfunden.“

Im vermeintlichen Corona-Vorzeigeland Mecklenburg-Vorpommern dagegen herrscht wenig Fehlerkultur: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die sich im Mai 2020 nach erfolgreicher Therapie gegen ihre Brustkrebserkrankung zurückmeldete, gab von Beginn an die Krisenmanagerin. Es verging kaum ein Tag, an dem es kein Pressestatement der SPD-Politikerin gab, das zeitgleich in sämtlichen Social-Media-Kanälen gesendet wurde – ähnlich engagiert wie Amtskollege Markus Söder (CSU) in Bayern. Von beiden hörte man nur wenig Kritisches über die eigene Arbeit, über mögliche Fehler und falsche Einschätzungen. Dafür sorgten andere. So kassierte das Oberverwaltungsgericht Greifswald ihr Einreiseverbot im ersten Lockdown. Für Aufregung hatte auch die Anweisung an die Gesundheitsämter gesorgt, Listen mit Covid-19-Erkrankten an die Polizei zu liefern. Erst drei Wochen später korrigierte das die Landesregierung. Und auch beim Thema Autokinos musste Schwesig zurückrudern: Während sie in allen Bundesländern geöffnet blieben, war sie dagegen. Weil das Gesundheitsministerium dafür aber keine Begründung liefern konnte, musste die Landesregierung dem öffentlichen Druck nachgeben.Das Land komme „gut durch die Krise“, wird Schwesig gleichwohl nicht müde zu betonen.

Ihr Kollege in Bayern beließ es dabei, seine Gesundheitsministerin Melanie Huml wegen einiger Testpannen zu feuern. Selbstkritik? Fehlanzeige. Sein Kollege in Düsseldorf, Armin Laschet, sah ebenfalls in jener aufgeregten Landtagsdebatte Mitte Dezember keine eigenen Fehler, als einen Tag später der zweite Lockdown ausgerufen wurde. Erst gab Laschet den Lockerer, dann konnte die schnelle Schließung von Läden, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Schulen und Kitas nicht schnell genug kommen. Doch statt Selbstkritik zollte sich Laschet vor allem Selbstlob: Der Lockdown habe die Fallzahlen gestoppt, NRW würde besser dastehen als die meisten anderen Bundesländer, vor allem Bayern.

Vom früheren CSU-Landesgruppenchef Michael Glos ist der Satz überliefert, dass man als Politiker nicht allzu viel Selbstkritik üben sollte. „Das ist kein Zeichen von Stärke“, sagte der handfeste Franke. Nicht einmal in einer so unvorhergesehenen Krise wie der Corona-Pandemie können Politiker da neue Wege einschlagen. Vor allem so lange es noch irgendwelche wichtigen Menschen gibt, die Selbstkritik für Schwäche halten.

(kes/jra)