9. März 2021 - Weitere Lockerungen treten in Kraft

Obwohl die Infektionszahlen in vielen Regionen steigen, werden in NRW und in einigen anderen Bundesländern weitere Corona-Regeln gelockert – allerdings nur vorsichtig und Schritt für Schritt. In vier Kommunen in NRW kann man in Absprache mit dem Land in den Geschäften auch ohne Terminbuchung wieder einkaufen - im Kreis Coesfeld, in Bielefeld, Paderborn und im Kreis Höxter. Gleiches gilt zum Beispiel für Museen, Burgen oder Tierparks.