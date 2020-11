Solinger Schul-Modell : NRW-Minister Stamp nennt Klassenteilung eine „naive Vorstellung“

Schüler einer 12. Klasse eines Gymnasiums nehmen am Unterricht teil und tragen Mundschutze. (Archivfoto) Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Das Solinger Modell soll den Schulunterricht in Pandemiezeiten gewährleisten. Der stellvertretende NRW-Ministerpräsident sprach sich nun gegen die Idee aus. Kinderärzte und -psychologen würden den Präsenzunterricht empfehlen.

Der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp hat sich vehement gegen Klassenteilungen zur Pandemie-Bekämpfung ausgesprochen. „Es ist doch eine naive Vorstellung zu glauben, ich kann mal einfach eine Klasse teilen“, sagte der FDP-Familienminister im ZDF-„heute-journal“ am Montagabend. Die Landesregierung stehe in engem Austausch mit Kinderärzten und -psychologen. Von ihnen komme der dringende Rat, am Präsenzunterricht festzuhalten.