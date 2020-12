Mutation des Coronavirus : Neue Virusvariante in NRW bislang nicht nachgewiesen

Ein Mitglied des medizinischen Personals in einem Corona-Testzentrum steckt ein Wattestäbchen nach einem PCR-Abstrich in ein Röhrchen. (Archivfoto) Foto: dpa/Michael Kappeler

Düsseldorf Mehrere Mutationen eines Coronavirus-Strangs in Großbritannien könnten das Risiko, sich anzustecken, deutlich erhöhen. Dem NRW-Gesundheitsministerium sind aktuell aber noch keine Nachweise der neuen Variante im Bundesland bekannt.

Die in Großbritannien entdeckte neue Corona-Variante ist nach Kenntnis des Landesgesundheitsministeriums bislang noch nicht in NRW nachgewiesen worden. Dies teilte ein Behördensprecher am Montag in Düsseldorf mit. Er verwies auf eine Mitteilung des Robert Koch-Instituts vom gleichen Tag, wonach es in Deutschland bislang noch keinen Nachweis dieser Virusvariante gegeben habe. „Ein Vorkommen kann jedoch nicht ausgeschlossen werden“, hieß es dort weiter.