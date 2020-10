NRW-Ministerpräsident : Laschet macht keinen Urlaub in den Herbstferien

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat keine Reisepläne für die Herbstferien. Am Mittwoch will er sich bei einem Gespräch der Landeschefs für einheitlichere Corona-Regeln einsetzen.

Während die Wahl des Urlaubsortes in den Herbstferien wegen der Corona-Pandemie und behördlicher Einschränkungen immer schwieriger wird, hat Ministerpräsident Armin Laschet keine Reisepläne. Er mache in den Herbstferien keinen Urlaub - „weil gearbeitet wird“, sagte der CDU-Politiker am Montag in Düsseldorf.