Wegen Corona-Pandemie : RTL sagt Dschungelcamp ab

Köln Im Januar 2021 sollte die 15. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ ausgestrahlt werden. Wegen der Corona-Pandemie war der Drehort bereits von Australien nach Wales verlegt worden. Doch nun hat RTL die Show ganz abgesagt.

RTL hatte bereits Ende September auf die Corona-Lage reagiert und die Show vom traditionellen Schauplatz in Australien nach Wales verlegt. Statt im Dschungel sollten die Promis diesmal in einem Grusel-Schloss zu sehen sein. Nun ist auch dieser Plan hinfällig, in diesem Winter einen König oder eine Königin „des walisischen Dschungels“ zu krönen.