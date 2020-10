Wegen Corona-Pandemie : RTL sagt Dschungelcamp in Wales ab

RTL sagt Dschungelcamp in Wales ab

Köln Im Januar 2021 sollte die 15. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ ausgestrahlt werden. Wegen der Corona-Pandemie war der Drehort bereits von Australien nach Wales verlegt worden. Doch nun hat RTL die Show abermals abgesagt. Es soll ein Ersatzformat geben.

Das ursprünglich für Anfang 2021 geplante RTL-„Dschungelcamp“ in Wales wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt. „So sehr uns diese Produktion am Herzen liegt, die Sicherheit und die Gesundheit für alle Beteiligten haben absolute Priorität“, erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner am Donnerstag