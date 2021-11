Bundesweiter Höchstwert : Drei Viertel der Menschen in NRW laut Umfrage für 2G-Regel

Drei Viertel der Menschen in NRW laut Umfrage für 2G-Regel

In einem Restaurant hängt ein Schild mit der Aufschrift „Bei uns gilt die 2G Regel!“. (Archivfoto) Foto: dpa/Christophe Gateau

Bonn Nur 16 Prozent der Befragten lehnen die 2G-Regel kategorisch ab. Bundesweit sind in Nordrhein-Westfalen laut einer aktuellen Umfrage die meisten Menschen dafür. Es gibt aber ein klares West-Ost-Gefälle.

Mehr als drei Viertel der Menschen in Nordrhein-Westfalen sprechen sich angesichts steigender Corona-Zahlen in der Pandemie für eine flächendeckende sogenannte 2G-Regelung aus. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des „Bonner General-Anzeigers“, wie die Zeitung am Dienstag mitteilte.